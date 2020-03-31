Глава СБР допустил, что биатлонистов сборной России проверят на коронавирус
- РИА Новости
«Сегодня у сборной заканчивается карантин, ни у кого из спортсменов не было признаков коронавируса. Возможно, они сдадут тесты. У каждого в месте проживания есть центры, где можно сдать анализы», — приводит слова Драчёва РИА Новости.
Все биатлонисты национальной команды, выступавшие на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, который прошёл с 12 по 15 марта, находятся на карантине.
Ранее сообщалось, что СБР отменил апрельские сборы национальной команды из-за коронавируса.