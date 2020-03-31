Глава СБР допустил, что биатлонистов сборной России проверят на коронавирус

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что биатлонисты национальной команды после выхода из карантина, вероятно, сдадут тесты на коронавирус.

«Сегодня у сборной заканчивается карантин, ни у кого из спортсменов не было признаков коронавируса. Возможно, они сдадут тесты. У каждого в месте проживания есть центры, где можно сдать анализы», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Все биатлонисты национальной команды, выступавшие на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, который прошёл с 12 по 15 марта, находятся на карантине.

Ранее сообщалось, что СБР отменил апрельские сборы национальной команды из-за коронавируса.