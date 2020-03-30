В Кении арестовали тренировавшихся во время карантина бегунов
- Reuters
Об этом сообщает Daily Nation.
Десять кенийских спортсменов и два иностранных были арестованы полицией в городе Итен во время совместной тренировки.
На время пандемии коронавируса жители Кении обязаны соблюдать дистанцию, а тренировки проводить индивидуально.
В ближайшее время легкоатлетов должны отпустить на свободу и предупредить о недопущении подобных нарушений в будущем.
Ранее экс-футболист «Спартака» Квинси Промес извинился за нарушение карантина.