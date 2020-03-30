В Кении арестовали тренировавшихся во время карантина бегунов

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В Кении арестовали 12 легкоатлетов, нарушивших запрет властей на общественные собрания и занятия спортом.
В Кении арестовали тренировавшихся во время карантина бегунов
  • Reuters

Об этом сообщает Daily Nation.

Десять кенийских спортсменов и два иностранных были арестованы полицией в городе Итен во время совместной тренировки.

На время пандемии коронавируса жители Кении обязаны соблюдать дистанцию, а тренировки проводить индивидуально.

В ближайшее время легкоатлетов должны отпустить на свободу и предупредить о недопущении подобных нарушений в будущем.

Ранее экс-футболист «Спартака» Квинси Промес извинился за нарушение карантина.

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