СМИ: Заразившийся коронавирусом теннисист Уайлд может быть осуждён за нарушение карантина
- Reuters
Как сообщает Globo Esporte, бразильская полиция начала расследование о возможном нарушении теннисистом карантина: по имеющимся данным, после подтверждения заболевания Уайлд покидал свой дом.
Отмечается, что, согласно законодательству, ему грозит срок от одного месяца до одного года лишения свободы.
20-летний Уайлд, выступающий в ATP-туре с 2018 года, стал первым профессиональным теннисистом, заразившимся коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Федерер призвал швейцарцев серьёзно относиться к правилам, касающимся COVID-19.