Исинбаева стала кандидатом в члены комиссии спортсменов ВФЛА

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева вошла в список кандидатов на включение в комиссию спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, по итогам голосования, в котором принимали участие спортсмены — члены сборных команд России по лёгкой атлетике, были выбраны девять кандидатов на вхождение в состав комиссии: Елена Исинбаева, Татьяна Чебыкина, Тимофей Чалый, Андрей Минжулин, Олег Григорьев, Андрей Сафронов, Мария Аглицкая, Дженнифер Акиниймика и Марк Бурдин.

Отмечается, что выбранные кандидатуры будут рассмотрены, согласно выработанным критериям, президиумом ВФЛА и утверждены на ближайшем его заседании, которое пройдёт в режиме видеоконференцсвязи во вторник, 31 марта.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене высказалась о работе нового руководства ВФЛА.