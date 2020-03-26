Костенюк: участники турнира претендентов ФИДЕ говорили, что играть в условиях пандемии некомфортно

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Экс-чемпионка мира по шахматам, российский гроссмейстер Александра Костенюк, рассказала о причинах отмены турнира претендентов на мировую шахматную корону.
Костенюк: участники турнира претендентов ФИДЕ говорили, что играть в условиях пандемии некомфортно
  • РИА Новости

«Турнир не отменили, а перенесли на неопределённый срок. Возможно, могли и доиграть. Но в ФИДЕ решили не рисковать. С 27 марта Россия закрывает авиасообщение с остальными странами, и было решено, что все претенденты должны вернуться домой. Сейчас вообще тяжело что-то планировать, все крупные спортивные мероприятия либо перенесли, либо остановили, либо отменили. Как зритель, я была рада, что турнир претендентов продолжается. Но участники не раз отмечали, что играть в условиях пандемии некомфортно», — цитирует Костенюк «Спорт-Экспресс».

Турнир претендентов на мировую шахматную корону проходил в российском Екатеринбурге и был прерван после первого круга.

Ранее сообщалось, что ФИДЕ приостановила проведение турнира претендентов в Екатеринбурге.

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