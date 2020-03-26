Излечившийся от коронавируса волейболист Нгапет призвал всех оставаться дома

Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет прокомментировал завершение карантина по причине заболевания коронавирусом.

«Пришло время вернуться домой после 15 дней карантина в Республиканской инфекционной больнице имени Агафонова в Казани. Я от всего сердца благодарю врачей, медсестёр, поваров и весь персонал клиники. Спасибо клубу за поддержку. Благодаря ему я провёл тяжкое время в самых лучших условиях и всё завершилось наилучшим образом. Вместе мы победим этот вирус. Оставайтесь дома — нет лучшего способа победить в этой войне», — написал Нгапет в Instagram.

По всему миру зафиксировано более 400 тыс. случаев заболевания коронавирусом и более 21 тыс. летальных исходов.

Ранее сообщалось, что волейболист «Зенита» Нгапет излечился от коронавируса.