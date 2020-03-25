Нурмагомедов пока не получил информации о месте проведения боя с Фергюсоном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пока не получил информации о о месте проведения поединка с американцем Тони Фергюсоном.

«Мы ждём сообщения с локацией», — приводит слова представителя спортсмена ТАСС.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее сообщалось, что отец Нурмагомедова хотел бы, чтобы бой с Фергюсоном прошёл в Москве.