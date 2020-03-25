Экс-баскетболист Едешко поделился воспоминаниями о финале Олимпиады-1972

Экс-баскетболист Иван Едешко поделился воспоминаниями о финале Олимпиады-1972.

«Американцы недооценили нас в том финале, за что и поплатились. Но признаться в этом не могут и по сей день. Они ведь и дубликаты золотых медалей себе сделали. Никто особо не принял тот факт, что Олимпиаду США проиграли», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Едешко также оценил фильм «Движение вверх», посвящённый тем событиям.

По словам спортсмена, он не мог представить, что лента так изменит его жизнь: было большое количество встреч, много интереса.

В 2018 году, как сообщала НСН, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов прокомментировал успех фильма «Движение вверх» в российском кинопрокате.