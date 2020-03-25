НХЛ продлит карантин на 10 дней

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) поручила клубам продлить карантин для игроков и персонала команд ещё на десять дней в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
НХЛ продлит карантин на 10 дней
  • РИА Новости

Как сообщает Sportsnet, об этом в ходе видеоконференции руководство НХЛ сообщило генеральным менеджерам клубов.

Таким образом карантин, который должен был завершиться 27 марта, будет продлён до 6 апреля.

Отмечается, что лига намерена сделать всё от неё зависящее, чтобы не допустить массового распространения коронавируса среди хоккеистов.

На данный момент только два игрока НХЛ, и оба из клуба «Оттава Сенаторз», заразились коронавирусом.

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта.

Ранее сообщалось, что НХЛ не планирует сокращение регулярного чемпионата, несмотря на коронавирус.

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