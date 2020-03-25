НХЛ продлит карантин на 10 дней
- РИА Новости
Как сообщает Sportsnet, об этом в ходе видеоконференции руководство НХЛ сообщило генеральным менеджерам клубов.
Таким образом карантин, который должен был завершиться 27 марта, будет продлён до 6 апреля.
Отмечается, что лига намерена сделать всё от неё зависящее, чтобы не допустить массового распространения коронавируса среди хоккеистов.
На данный момент только два игрока НХЛ, и оба из клуба «Оттава Сенаторз», заразились коронавирусом.
Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта.
Ранее сообщалось, что НХЛ не планирует сокращение регулярного чемпионата, несмотря на коронавирус.