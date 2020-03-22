WBSS объявила о проведении фэнтези-турнира среди легенд тяжёлого веса
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Как сообщает официальный сайт организации, в турнире будут представлены восемь боксёров.
Четвертьфинальные поединки выглядят следующим образом:
Мохаммед Али — Эвандер Холифилд;
Леннокс Льюис — Джо Фрейзер;
Майк Тайсон — Эрик Эш;
Джордж Форман — Дэвид Хэй.
Отмечается, что данный турнир запущен в рамках челленджа «Оставайся дома» против распространения коронавируса.
Представитель WBSS Калле Зауэрланд выразил надежду, что данный турнир поможет привлечь внимание любителей бокса в такое тяжёлое время.
Ранее сообщалось, что финал WBSS между латвийцем Майрисом Бриедисом и кубинцем Юниером Дортикосом перенесён на 16 мая.