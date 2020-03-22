WBSS объявила о проведении фэнтези-турнира среди легенд тяжёлого веса

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Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) анонсировала проведение фэнтези-турнира легенд тяжёлого веса на основе компьютерной видеоигры Fight Night Champion от EA Sports.
WBSS объявила о проведении фэнтези-турнира среди легенд тяжёлого веса
  • © wbsuperseries
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Как сообщает официальный сайт организации, в турнире будут представлены восемь боксёров.

Четвертьфинальные поединки выглядят следующим образом:

Мохаммед Али — Эвандер Холифилд;

Леннокс Льюис — Джо Фрейзер;

Майк Тайсон — Эрик Эш;

Джордж Форман — Дэвид Хэй.

Отмечается, что данный турнир запущен в рамках челленджа «Оставайся дома» против распространения коронавируса. 

Представитель WBSS Калле Зауэрланд выразил надежду, что данный турнир поможет привлечь внимание любителей бокса в такое тяжёлое время.

Ранее сообщалось, что финал WBSS между латвийцем Майрисом Бриедисом и кубинцем Юниером Дортикосом перенесён на 16 мая.

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