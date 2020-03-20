Павлюченкова — о карантине на время пандемии коронавируса: на скуку не жалуюсь

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, чем занимается, находясь на добровольном карантине из-за мировой пандемии коронавируса.

«В России ситуация попроще, но я всё равно себя изолировала. Я сейчас в Москве, вернее, за городом. К счастью, здесь есть маленький тренажёрный зал, который я сделала. Даже корт оборудован — будем с братом играть в теннис и тренироваться. В доме есть и настольный теннис, и дартс, и другие игры — активностей полно. Плюс я давно мечтала научиться играть на гитаре. К тому же в совете игроков решаем многие вопросы — всё время в письмах и звонках. Потому на скуку не жалуюсь», — заявила Павлюченкова «Чемпионату».

Ранее Павлюченкова рассказала, как узнала об отмене турниров WTA.