Павлюченкова — о карантине на время пандемии коронавируса: на скуку не жалуюсь
- © AFP7/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
«В России ситуация попроще, но я всё равно себя изолировала. Я сейчас в Москве, вернее, за городом. К счастью, здесь есть маленький тренажёрный зал, который я сделала. Даже корт оборудован — будем с братом играть в теннис и тренироваться. В доме есть и настольный теннис, и дартс, и другие игры — активностей полно. Плюс я давно мечтала научиться играть на гитаре. К тому же в совете игроков решаем многие вопросы — всё время в письмах и звонках. Потому на скуку не жалуюсь», — заявила Павлюченкова «Чемпионату».
Ранее Павлюченкова рассказала, как узнала об отмене турниров WTA.