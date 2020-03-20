Павлюченкова — о карантине на время пандемии коронавируса: на скуку не жалуюсь

Короткая ссылка
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, чем занимается, находясь на добровольном карантине из-за мировой пандемии коронавируса.
Павлюченкова — о карантине на время пандемии коронавируса: на скуку не жалуюсь
  • © AFP7/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«В России ситуация попроще, но я всё равно себя изолировала. Я сейчас в Москве, вернее, за городом. К счастью, здесь есть маленький тренажёрный зал, который я сделала. Даже корт оборудован — будем с братом играть в теннис и тренироваться. В доме есть и настольный теннис, и дартс, и другие игры — активностей полно. Плюс я давно мечтала научиться играть на гитаре. К тому же в совете игроков решаем многие вопросы — всё время в письмах и звонках. Потому на скуку не жалуюсь», — заявила Павлюченкова «Чемпионату».

Ранее Павлюченкова рассказала, как узнала об отмене турниров WTA. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить