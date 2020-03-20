СМИ: Смолов не планирует возвращаться в Россию, несмотря на пандемию коронавируса

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Российский форвард испанской «Сельты» Фёдор Смолов не планирует возвращаться в Россию, несмотря на приостановку испанского чемпионата из-за коронавируса.
СМИ: Смолов не планирует возвращаться в Россию, несмотря на пандемию коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает «РБ Спорт». Россиянин находится в изоляции в Виго, тренируясь по индивидуальной программе. Клуб составил для Смолова план занятий на две недели и привёз ему домой тренажеры.

Российский форвард выступает за «Сельту» на правах аренды с правом выкупа. За испанский клуб Смолов провёл шесть матчей и забил один гол.

Испания является одной из стран, в которых наиболее распространён коронавирус.

Ранее болельщики «Сельты» призвали Смолова остаться в клубе на следующий сезон.

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