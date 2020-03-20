Экс-футболист ЦСКА Галямин оценил перенос чемпионата Европы по футболу на 2021 год

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Бывший футболист ЦСКА, футбольный эксперт Дмитрий Галямин оценил перенос чемпионата Европы на лето 2021 года в связи с пандемией коронавируса.
Экс-футболист ЦСКА Галямин оценил перенос чемпионата Европы по футболу на 2021 год
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он заявил, что такое непростое решение принято, исходя из безопасности болельщиков.

«Конечно, ситуация могла развиваться по-разному, понятно, что это событие не одной недели. Задействованы сотни тысяч человек. Готовиться за неделю в случае какого-то положительного исхода не имеет смысла», — сказал Галямин.

Ранее экс-нападающий сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков в беседе с НСН прокомментировал перенос чемпионата Европы.

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