Экс-футболист ЦСКА Галямин оценил перенос чемпионата Европы по футболу на 2021 год
- РИА Новости
В беседе с Nation News он заявил, что такое непростое решение принято, исходя из безопасности болельщиков.
«Конечно, ситуация могла развиваться по-разному, понятно, что это событие не одной недели. Задействованы сотни тысяч человек. Готовиться за неделю в случае какого-то положительного исхода не имеет смысла», — сказал Галямин.
Ранее экс-нападающий сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков в беседе с НСН прокомментировал перенос чемпионата Европы.