Колосков: говорят, в некоторых магазинах нельзя купить туалетную бумагу

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, как относится к панике на фоне пандемии коронавируса.

«Это общечеловеческая трагедия. К сожалению, люди заражаются, умирают, становятся инвалидами. Возможно, отчасти краски сгущаются. Наверняка есть и провокаторы. Говорят, в некоторых магазинах нельзя купить гречку, туалетную бумагу. Но с этим надо бороться. Понятно, что пройдёт время, всё наверстается, больших потерь в качестве не будет. Думаю, глобальных потерь для спорта не будет», — заявил Колосков в интервью RT.

Ранее 76-летний Непомнящий рассказал о своём отношении к коронавирусу.

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