Тренировки фигуристов в группах Жулина и Мозер приостановлены из-за коронавируса

Тренировочные занятия фигуристов в группах тренера Александра Жулина и тренерской команды Нины Мозер приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на данный момент разработанного плана домашней подготовки спортсменов не имеется.

Ранее сообщалось, что фигуристы группы Тутберидзе приостановили тренировки из-за коронавируса.