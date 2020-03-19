Тренировки фигуристов в группах Жулина и Мозер приостановлены из-за коронавируса
Тренировочные занятия фигуристов в группах тренера Александра Жулина и тренерской команды Нины Мозер приостановлены из-за пандемии коронавируса.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на данный момент разработанного плана домашней подготовки спортсменов не имеется.
Ранее сообщалось, что фигуристы группы Тутберидзе приостановили тренировки из-за коронавируса.
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