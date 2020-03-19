Хёведес считает безумием, что футболисты РПЛ продолжают тренироваться после приостановки сезона

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес выразил недовольство тем, что футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ) вынуждены продолжать тренироваться после того, как Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение соревнований под своей эгидой.

«Я был очень сильно удивлён игрой в Ростове в прошлое воскресенье. Со вчерашнего дня игры в РПЛ прекращены по крайней мере до 10 апреля, но тренировки продолжаются. Безумие», — цитирует Хёведеса T-online.de.

32-летний Хёведес является чемпионом мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии и известен по выступлениям за «Шальке 04» и «Ювентус». Он защищает цвета «Локомотива» с 2018 года.

Ранее стало известно, что УЕФА учтёт ситуацию с коронавирусом при проверке клубов на соответствие финансовому фейр-плей.