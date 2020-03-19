Хёведес считает безумием, что футболисты РПЛ продолжают тренироваться после приостановки сезона
- РИА Новости
«Я был очень сильно удивлён игрой в Ростове в прошлое воскресенье. Со вчерашнего дня игры в РПЛ прекращены по крайней мере до 10 апреля, но тренировки продолжаются. Безумие», — цитирует Хёведеса T-online.de.
32-летний Хёведес является чемпионом мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии и известен по выступлениям за «Шальке 04» и «Ювентус». Он защищает цвета «Локомотива» с 2018 года.
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