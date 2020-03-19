Хёведес считает безумием, что футболисты РПЛ продолжают тренироваться после приостановки сезона

Короткая ссылка
Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес выразил недовольство тем, что футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ) вынуждены продолжать тренироваться после того, как Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение соревнований под своей эгидой.
Хёведес считает безумием, что футболисты РПЛ продолжают тренироваться после приостановки сезона
  • РИА Новости

«Я был очень сильно удивлён игрой в Ростове в прошлое воскресенье. Со вчерашнего дня игры в РПЛ прекращены по крайней мере до 10 апреля, но тренировки продолжаются. Безумие», — цитирует Хёведеса T-online.de.

32-летний Хёведес является чемпионом мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии и известен по выступлениям за «Шальке 04» и «Ювентус». Он защищает цвета «Локомотива» с 2018 года.

Ранее стало известно, что УЕФА учтёт ситуацию с коронавирусом при проверке клубов на соответствие финансовому фейр-плей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить