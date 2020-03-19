Жена Овечкина объяснила, зачем они закупили много продуктов

Анастасия Шубская, жена российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, объяснила, почему они решили закупить так много продуктов.

«Мы для себя приняли решение, что в ближайшие дни, недели, пока ситуация не нормализуется, мы не будем ходить в общественные места, в том числе в продуктовые магазины!» — написала жена спортсмена в своём Instagram.

По её мнению, в магазине можно заразиться коронавирусом, а поскольку она беременна, то ей приходится думать не только о себе.

«Так что никакой паники, скоро всё будет так, как прежде», — подчеркнула Шубская.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По состоянию на 19 марта в США зафиксировано более 9 тыс. случаев заражения COVID-19.

Ранее жена Овечкина заявила, что в американских магазинах почти не осталось туалетной бумаги.