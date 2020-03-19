Жена Овечкина объяснила, зачем они закупили много продуктов

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Анастасия Шубская, жена российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, объяснила, почему они решили закупить так много продуктов.
Жена Овечкина объяснила, зачем они закупили много продуктов
  • Reuters

«Мы для себя приняли решение, что в ближайшие дни, недели, пока ситуация не нормализуется, мы не будем ходить в общественные места, в том числе в продуктовые магазины!» — написала жена спортсмена в своём Instagram.

По её мнению, в магазине можно заразиться коронавирусом, а поскольку она беременна, то ей приходится думать не только о себе.

«Так что никакой паники, скоро всё будет так, как прежде», — подчеркнула Шубская.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По состоянию на 19 марта в США зафиксировано более 9 тыс. случаев заражения COVID-19.

Ранее жена Овечкина заявила, что в американских магазинах почти не осталось туалетной бумаги.

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