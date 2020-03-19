Жена Овечкина объяснила, зачем они закупили много продуктов
- Reuters
«Мы для себя приняли решение, что в ближайшие дни, недели, пока ситуация не нормализуется, мы не будем ходить в общественные места, в том числе в продуктовые магазины!» — написала жена спортсмена в своём Instagram.
По её мнению, в магазине можно заразиться коронавирусом, а поскольку она беременна, то ей приходится думать не только о себе.
«Так что никакой паники, скоро всё будет так, как прежде», — подчеркнула Шубская.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По состоянию на 19 марта в США зафиксировано более 9 тыс. случаев заражения COVID-19.
Ранее жена Овечкина заявила, что в американских магазинах почти не осталось туалетной бумаги.