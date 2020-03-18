Глейхенгауз рассказал, в чём заключается успех Тутберидзе

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Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе Этери Тутберидзе, раскрыл секрет успеха известного тренера по фигурному катанию.
Глейхенгауз рассказал, в чём заключается успех Тутберидзе
  • РИА Новости

«Всё, чего она добилась, — это результат каждодневного труда. Она начинала, как и любой тренер, с нуля. Льда не было, четверть катка. Я не буду вдаваться в подробности. Скажу только: Этери Георгиевна безумно любит фигурное катание, и эта любовь, а также огромное желание реализовать себя помогли ей приблизиться к своей цели. Работать с таким тренером — это значит расти и развиваться. Она живёт фигурным катанием. Этой любовью и своим отношением к делу Тутберидзе и привлекает. Просто это её жизнь», — приводит слова Глейхенгауза пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Тутберидзе является тренером тройки лидеров отечественного фигурного катания Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой, а также действующей олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая взяла паузу в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, чем живёт мир фигурного катания после отмены ЧМ.

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