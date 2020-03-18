Глава УЕФА: наша цель — доиграть внутренние чемпионаты
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- РИА Новости
«Я видел и слышал фальшивые новости о том, что УЕФА советует лигам закончить чемпионаты сейчас и решить, что победители — это команды, занимающие первые места на данный момент. Могу сказать, что это неправда. Наша цель — доиграть чемпионаты. Мы не рекомендовали ничего подобного ни одной ассоциации или лиге», — цитирует Чеферина Mirror.
Подавляющее большинство европейских клубных турниров приостановлено в связи с пандемией коронавируса в мире. Исключение составляют чемпионаты Турции и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов будут проходить в выходные.