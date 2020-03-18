Экс-футболист «Ювентуса» Алейников не понимает, почему Белоруссия не отложит чемпионат

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Бывший полузащитник туринского «Ювентуса», а также сборных СССР и Белоруссии Сергей Алейников высказался о решении Белорусской федерации футбола не откладывать национальное первенство из-за коронавируса.
Экс-футболист «Ювентуса» Алейников не понимает, почему Белоруссия не отложит чемпионат
  • РИА Новости

«Отношусь к такому решению белорусской федерации футбола с некоторым недопониманием. Кому и что она хочет доказать? Турнир же только начинается», — цитирует экс-игрока «Советский спорт».

По его мнению, Белоруссии стоило бы прислушаться к рекомендациям УЕФА и начать чемпионат на две недели позже. Он также заявил, что не знает, почему президент страны Александр Лукашенко не повлиял на ситуацию в футболе.

«Наверное, он знает, что делает», — добавил Алейников.

17 марта появилась информация, что УЕФА рекомендует завершить национальные чемпионаты из-за коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее экс-игрок сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал перенос чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за коронавируса.

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