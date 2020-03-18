Ягудин сказал, что может заставить его перестать заниматься фигурным катанием

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рассказал, что может заставить его прекратить выходить на лёд.

«Как долго я буду кататься, не знаю сам. Когда начинается страшная боль в ноге, я каждый раз думаю: «Наверное, это всё». Но каждый раз возникает какое-то дополнительное дыхание. Фигурное катание — это для меня не вопрос заработка, а вопрос любви», — признался Ягудин RT.

Спортсмен заявил, что уже давно является обеспеченным человеком, поэтому деньги не смогут заставить его продолжать кататься, если у него не будет желания.

«Понятно, что деньги лишними не бывают, но если бы мне реально осточертело надевать коньки и кататься, думаю, я просто переключился бы на другие профессии. Но мне нравится и эта сторона моей жизни», — добавил Ягудин.

Ранее он назвал лучшие творения в фигурном катании вне спорта.