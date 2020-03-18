Ягудин назвал лучшие творения в фигурном катании вне спорта

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, какие ледовые спектакли вызывают у него наиболее мощные впечатления.

«С артистической точки зрения те же спектакли «Кармен» или «Ромео и Джульетта» — это лучшее, что когда-либо было сделано в фигурном катании вне спорта. Я человек достаточно сухой, скупой на слезу и на какие-то романтические вещи, но в конце спектакля «Ромео и Джульетта» всегда бегу на финал номера Тани и Максима (Тотьмяниной и Маринина. — RT) и реально плачу», — сказал Ягудин RT.

По его словам, данные спектакли заставляют людей испытывать очень сильные чувства.

«Новогодние детские спектакли — это вообще отдельная история. Не думаю, что когда-нибудь это мне надоест. Разве что помешает нога», — заключил Ягудин.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала «адским» характер Ягудина.