Мамаев заявил, что готовится переехать в другую страну вместе с женой

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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопрос в социальных сетях о возможном переезде в другую страну.
Мамаев заявил, что готовится переехать в другую страну вместе с женой
  • РИА Новости

Футболист ответил на вопросы подписчиков своей жены в сториз её Instagram. Один из комментаторов спросил, смогла бы она переехать из России в другую страну.

«Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему своё время», — отметил спортсмен. 

Мамаев перешёл в «Ростов» в сентябре 2019 года после выхода из колонии, в которой он отбывал наказание по делу о драках в центре столицы в октябре 2018-го. До этого он выступал за «Краснодар» и ЦСКА.

Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему Мамаев не сыграл в матче с «Локомотивом».

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