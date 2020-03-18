Мамаев заявил, что готовится переехать в другую страну вместе с женой

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопрос в социальных сетях о возможном переезде в другую страну.

Футболист ответил на вопросы подписчиков своей жены в сториз её Instagram. Один из комментаторов спросил, смогла бы она переехать из России в другую страну.

«Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему своё время», — отметил спортсмен.

Мамаев перешёл в «Ростов» в сентябре 2019 года после выхода из колонии, в которой он отбывал наказание по делу о драках в центре столицы в октябре 2018-го. До этого он выступал за «Краснодар» и ЦСКА.

Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему Мамаев не сыграл в матче с «Локомотивом».