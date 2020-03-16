Двукратный победитель ОИ по биатлону Васильев: история с коронавирусом надуманная и раздутая

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выступил за проведение чемпионата России, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

«Ничего тут такого нет. Вся эта история с коронавирусом надуманная и раздутая. Я не думаю, что уж прямо так опасно. Я, конечно, не специалист, но чисто интуитивно мне кажется, что это просто раздутая история. Тем более статистика выздоровевших говорит, что с этим коронавирусом бороться можно! Можно же и без зрителей проводить соревнования, ничего в этом такого нет», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что Вирер второй год подряд выиграла общий зачёт КМ по биатлону.