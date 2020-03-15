Футболист «Уфы» Пуцко считает, что РПЛ необходимо остановить из-за коронавируса

Защитник «Уфы» Александр Пуцко после ничьей в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА выразил мнение, что чемпионат стоит приостановить из-за распространения коронавируса.

«Пока никто не понимает, что делать, когда ситуация нормализуется. В Европе также. Подождём, что руководство объявит 17 марта. Надо ли останавливать РПЛ? Считаю, что надо. Во всём мире чемпионаты остановили. А вот сделать паузу или отменить — пусть разберутся», — цитирует Пуцко Sports.ru.

ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью со счётом 0:0. В связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина ЦСКА решил допустить на матч не более 5 тыс. зрителей.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 63.

Вратарь «Уфы» Александр Беленов заявил, что только дурак не боится коронавируса.