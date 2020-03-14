Драчёв рассказал, почему недоволен тренером женской сборной России по биатлону Норицыным

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, почему по окончании сезона работу с женской сборной прекратит старший тренер команды Виталий Норицын.

«Мы очень сильно надеялись на Светлану Миронову, она была и остаётся лидером сборной. Декабрьские этапы она великолепно прошла, мы видели в ней большой потенциал. Что случилось потом, будем более чётко разбирать. Она потеряла практически всю форму на весь сезон окончательно. Наверное, это главная надежда и главное разочарование. Лариса Куклина является лучшим стрелком в мире. Все знают её качественную работу на стрельбище, однако совместить ход и стрельбу ей почему-то не удалось. Потенциал огромный, но неиспользованный. Здесь роль старшего тренера проявляется. Не раскрылись девочки до конца, это основная причина недовольства Норициным», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Женская сборная России по биатлону заняла пятое место в Кубке наций.

Ранее Драчёв оценил результаты российских биатлонистов в сезоне-2019/20.