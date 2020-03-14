Бышовец: «Краснодару» по силам навязать «Зениту» борьбу за чемпионство

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Известный тренер Анатолий Бышовец верит, что «Краснодар» навяжет «Зениту» борьбу в чемпионской гонке РПЛ, несмотря на шесть очков отрыва.
Бышовец: «Краснодару» по силам навязать «Зениту» борьбу за чемпионство

«Краснодар» способен на это. Шансы у команды были и в прошлом сезоне, но она столкнулась с проблемами защищённости в ключевых матчах, таких, как, например, с «Локомотивом». Я имею в виду назначенный пенальти в ворота Матвея Сафонова и неназначенный одиннадцатиметровый в ворота Маринато Гилерме. При этом у нас есть команды, у которых с этим всё в порядке», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Бышовец отметил, что в матче со «Спартаком» судья бросал «спасательные круги» ЦСКА.

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