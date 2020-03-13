Биатлонистка Куклина: наверное, для меня это лучший спринт в сезоне

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

«Наверное, для меня это лучший спринт в сезоне. Но на последнем круге не смогла доработать. Можно сказать, мышцы настолько сковало, что не смогла ничего сделать. Что есть — то есть на данный момент. В техническом плане для меня тут очень тяжёлая трасса. У меня есть проблемы с прохождением крутых подъёмов. Тут я проигрываю. Не могу сказать, что устала, напротив, форма, которая была на старте сезона, вернулась. Слышала наших болельщиков в лесу. Они кричали очень громко, поддерживали, но на отдалённом расстоянии», — заявила Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам гонки 29-летняя Куклина стала лучшей из россиянок, заняв седьмое место. Для неё это лучший результат в спринте на этапах КМ в карьере.

Ранее сообщалось, что Дениз Херрман выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти.