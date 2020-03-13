Губерниев прокомментировал приостановку розыгрыша ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение УЕФА приостановить розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса.
Губерниев прокомментировал приостановку розыгрыша ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса
  • Reuters

«Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Всё бренно пред жизнью человека. Поэтому всё, что вызывает опасения у властей, то, естественно, всё должно отменяться и переноситься до благополучной ситуации», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, спорт как индустрия развлечений подождёт, а сначала нужно всех вылечить.

Как считает Губерниев, необходимо отменить ещё больше массовых мероприятий.

«Сейчас трудные времена для всех, нам нужны выдержка, здоровье, иммунитет и правила поведения в такой критической ситуации», — добавил он.

Ранее бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в беседе с НСН сказал, что отмена матчей или их проведение без зрителей могут быть оправданы в случае возникновения угрозы для жизни людей.

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