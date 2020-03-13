Бышовец оценил влияние ситуации с коронавирусом на футбол

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Заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Бышовец оценил влияние ситуации с коронавирусом на футбол.
Бышовец оценил влияние ситуации с коронавирусом на футбол
  • РИА Новости

«Это коллапс. К этому, наверное, надо относиться как к стихийному бедствию. Это удар по экономике, прежде всего, футбольной. Касается клубов, касается всех расписаний, договорённостей, по товарищеским матчам. Главное — это европейские кубки», — заявил он в беседе с mk.ru.

Со своей стороны, бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в беседе с НСН отметил, что отмена матчей или их проведение без зрителей могут быть оправданы при угрозе жизни людей.

«Всё зависит от того, какая будет ситуация. На сегодня мы знаем о том, что в Европе всё больше и больше распространяется эта зараза. Естественно, надо остерегаться и приостанавливать массовые мероприятия», — сказал он.

Ранее сообщалось, что УЕФА приостановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса.

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