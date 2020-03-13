Кашшаи назвал ошибочным удаление Понсе в матче «Спартак» — ЦСКА

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи прокомментировал удаление форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.
Кашшаи назвал ошибочным удаление Понсе в матче «Спартак» — ЦСКА
  • РИА Новости

«Контакт был незначительным. Не в голову, не в колено. Но каждый игрок должен корректно вести себя на поле. Судья совершил ошибку, показав вторую жёлтую», — приводит слова Кашшаи «Чемпионат».

Он отметил, что эта ошибка стала единственной, которую допустил арбитр встречи Сергей Иванов.

«Спустя десять дней мы говорим о том, что была совершена единственная ошибка. Надо говорить о хорошем. В целом я доволен его работой», — добавил глава департамента судейства РФС.

В итоге в дополнительное время «Спартак» вырвал победу над ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России.

Ранее Кашшаи высказался о попадании мяча в руку Дивеева в матче «Спартак» — ЦСКА.

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