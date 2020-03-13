Экс-судья Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
- РИА Новости
«Зная о моих добрых отношениях с ребятами, Тукманов перед вылетом из Гётеборга попросил: «Поговори. Обещай, что хочешь, лишь бы они подписались за Россию». Добровольский, Канчельскис, Онопко, Юран… Я в конец салона — поляну накрыли», — цитирует Хусаинова «Чемпионат».
По его словам, футболистам тогда предложили квартиры в центре Москвы за выступление за сборную России.
«Так сборная России усилилась несколькими классными украинцами и одним молдаванином», — добавил Хусаинов.
Ранее Хусаинов рассказал о коррупции в российском судействе.