Экс-судья Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию

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Бывший арбитр ФИФА, который также некоторое время являлся администратором сборных СССР, СНГ и России, рассказал, как уговаривал украинских игроков выступать за Россию после Евро-1992.
Экс-судья Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
  • РИА Новости

«Зная о моих добрых отношениях с ребятами, Тукманов перед вылетом из Гётеборга попросил: «Поговори. Обещай, что хочешь, лишь бы они подписались за Россию». Добровольский, Канчельскис, Онопко, Юран… Я в конец салона — поляну накрыли», — цитирует Хусаинова «Чемпионат».

По его словам, футболистам тогда предложили квартиры в центре Москвы за выступление за сборную России. 

«Так сборная России усилилась несколькими классными украинцами и одним молдаванином», — добавил Хусаинов.

Ранее Хусаинов рассказал о коррупции в российском судействе.

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