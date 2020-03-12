Горячкина обыграла чемпионку мира по шахматам и претендует на победу в Гран-при

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Российская шахматистка Александра Горячкина белыми фигурами победила чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая в 10-м туре Гран-при в Лозанне.

Другая россиянка Алина Кашлинская сыграла вничью белым цветом с грузинкой Наной Дзагнидзе. С тем же результатом завершилась партия ещё одной представительницы России Александры Костенюк и француженки Мари Себаг.

За один тур до финиша турнира Горячкина и Дзагнидзе делят лидерство, набрав по 6,5 очка. Кашлинская вместе с ещё двумя шахматистками делит 4—5 места (5,5 балла), а Костенюк на пару с Себаг замыкает таблицу (по 3,5). В пятницу, 13 марта, Горячкина померится силами с Дзагнидзе. Россиянке предстоит играть чёрными фигурами.

Ранее сообщалось, что Дворкович не исключил возможность отмены шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге.

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