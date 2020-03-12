Юрченко: рад, что процесс выдачи нейтральных статусов будет возобновлён

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Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко высказался относительно последних решений совета World Athletics.
Юрченко: рад, что процесс выдачи нейтральных статусов будет возобновлён
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы добились главного — возможности российских легкоатлетов участвовать в международных соревнованиях. Я рад, что процесс выдачи нейтральных статусов будет возобновлён. Также ВФЛА удалось избежать полного бана и исключения из World Athletics. Если говорить о штрафе, выставленном ВФЛА, то могу отметить, что цена ошибки велика. Сейчас нам нужно вернуть доверие мировой легкоатлетической семьи и восстановить открытый, честный диалог. Мы это сделаем, отката назад не будет», — заявил Юрченко.

Ранее сообщалось, что Минспорт приветствует решение World Athletics возобновить выдачу допуска к соревнованиям для россиян.

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