Юрченко: рад, что процесс выдачи нейтральных статусов будет возобновлён

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко высказался относительно последних решений совета World Athletics.

«Мы добились главного — возможности российских легкоатлетов участвовать в международных соревнованиях. Я рад, что процесс выдачи нейтральных статусов будет возобновлён. Также ВФЛА удалось избежать полного бана и исключения из World Athletics. Если говорить о штрафе, выставленном ВФЛА, то могу отметить, что цена ошибки велика. Сейчас нам нужно вернуть доверие мировой легкоатлетической семьи и восстановить открытый, честный диалог. Мы это сделаем, отката назад не будет», — заявил Юрченко.

Ранее сообщалось, что Минспорт приветствует решение World Athletics возобновить выдачу допуска к соревнованиям для россиян.