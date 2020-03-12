Горячкина сыграла вничью с Себаг и упустила лидерство на этапе Гран-при ФИДЕ в Швейцарии
Россиянка играла чёрными фигурами. По итогам девяти туров в активе Горячкиной 5,5 очка и она занимает второе место на этапе.
Российская шахматистка пропустила вперёд грузинку Нану Дзагнидзе, которая чёрными фигурами переиграла обладательницу мировой шахматной короны Цзюй Вэньцзюнь из Китая. Теперь в активе грузинки шесть очков.
Ранее сообщалось, что шахматистка Горячкина лидирует на турнире Гран-при в Лозанне, Костенюк — последняя.