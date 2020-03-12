Горячкина сыграла вничью с Себаг и упустила лидерство на этапе Гран-при ФИДЕ в Швейцарии

Российский гроссмейстер Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Франции Мари Себаг в девятом туре третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который проходит в швейцарской Лозанне.

Россиянка играла чёрными фигурами. По итогам девяти туров в активе Горячкиной 5,5 очка и она занимает второе место на этапе.

Российская шахматистка пропустила вперёд грузинку Нану Дзагнидзе, которая чёрными фигурами переиграла обладательницу мировой шахматной короны Цзюй Вэньцзюнь из Китая. Теперь в активе грузинки шесть очков.

Ранее сообщалось, что шахматистка Горячкина лидирует на турнире Гран-при в Лозанне, Костенюк — последняя.