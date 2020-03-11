Тедеско: в России знают, что их лига далеко не лучшая в Европе

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тедеско: в России знают, что их лига далеко не лучшая в Европе
  • РИА Новости

«В России знают, что их лига далеко не лучшая в Европе. Они не на втором или третьем месте. Другие выше уровнем. Однако это недооценивается, поскольку после пятой Франции идёт Россия. Это рейтинг, основанный на баллах, которые набираются благодаря победам на европейском уровне. На шестом месте не Австрия или Турция, а Россия. Это хорошо. Первые шесть команд здесь играют на высоком уровне», — заявил Тедеско в интервью DW.

В настоящее время Россия занимает седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперёд Португалию.

Ранее Тедеско рассказал, почему согласился возглавить «Спартак».

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