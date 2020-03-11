Тедеско рассказал, почему согласился возглавить «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему принял предложение от российского клуба.

«Это произошло неожиданно. «Спартак» ассоциируется с громким именем, большим российским клубом. Но до того момента, когда мне позвонили, я никогда не думал, что могу здесь оказаться. Я захотел выслушать это предложение. Приехал, находился здесь три дня, слушал, смотрел, а затем решился. Это большой клуб с большими амбициями, историей и эмоциональной составляющей. Мне это нужно и мне это нравится. Это были ключевые моменты. Очевидно, что и Цорн сыграл большую роль, хотя до этого мы были незнакомы», — заявил Тедеско в интервью DW.

Немецкий специалист возглавил «Спартак» в октябре 2019 года, сменив на этом посту Олега Кононова.

Ранее Кафельников высказался о перспективах Тедеско в «Спартаке».