Этапы Мировых серий по водным видам спорта перенесены из-за коронавируса

Этапы Мировых серий по прыжкам в воду и синхронному плаванию, которые должны были состояться весной в Казани, предварительно перенесены на осень из-за вспышки коронавируса.

«Отменили наши этапы Мировой серии по прыжкам в воду и синхронному плаванию. Планируется перенести эти соревнования на сентябрь», — цитирует президента Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексея Власенко РИА Новости.

Этап Мировой серии по прыжкам в воду должен был пройти 20—22 марта, а этап по синхронному плаванию — 17—19 апреля.

Ранее сообщалось, что сборная России по водному поло отменила сборы в Италии из-за коронавируса.