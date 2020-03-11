Этапы Мировых серий по водным видам спорта перенесены из-за коронавируса

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Этапы Мировых серий по прыжкам в воду и синхронному плаванию, которые должны были состояться весной в Казани, предварительно перенесены на осень из-за вспышки коронавируса.
Этапы Мировых серий по водным видам спорта перенесены из-за коронавируса
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Отменили наши этапы Мировой серии по прыжкам в воду и синхронному плаванию. Планируется перенести эти соревнования на сентябрь», — цитирует президента Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексея Власенко РИА Новости.

Этап Мировой серии по прыжкам в воду должен был пройти 20—22 марта, а этап по синхронному плаванию — 17—19 апреля. 

Ранее сообщалось, что сборная России по водному поло отменила сборы в Италии из-за коронавируса.

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