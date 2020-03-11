Самарин заявил, что готов на всё ради Соколовской

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Российский фигурист Александр Самарин высказал мнение о своём сотрудничестве с тренером Светланой Соколовской.
Самарин заявил, что готов на всё ради Соколовской
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Доводилось ли мне выступать в соревнованиях, когда Соколовской нет у борта? Нет, никогда. В тренировках, кстати, приходится сложнее: иногда очень нужно, чтобы кто-то тебя подтолкнул, прикрикнул, помог быстро включиться в процесс. А вот на соревнованиях даже не знаю, как чувствовал бы себя без тренера. С одной стороны, я уже достаточно взрослый, чтобы без подсказки понимать, что и как нужно делать, а с другой — всегда спокойнее, когда у борта стоит «свой» человек. На что я готов ради своего тренера? На всё», — рассказал Самарин RT.

Ранее он рассказал, что небольшой избыточный вес не влияет на выполнение сложных прыжковых элементов.

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