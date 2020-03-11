Генич сомневается, что «Локомотив» продлит контракт с Сёминым

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением по поводу возможного продления контракта главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.

«Какой результат для «Локомотива» гарантирует продление контракта с Сёминым? Никакой. Даже если это будут второе место, прямая путёвка в Лигу чемпионов и гарантированные €20—30 млн (а то и больше — с учётом маркетинговой истории, продаж билетов и абонементов)», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

При этом он допускает, что у Сёмина в контракте может быть прописано автоматическое продление в случае попадания в Лигу чемпионов. Тем не менее комментатор считает, что «Локомотив» намерен сменить тренера, судя по заявлениям гендиректора клуба Василия Кикнадзе.

«Совершенно точно — внутри клуба что-то происходит. И не очень хорошее. Взаимопонимания и единой химии у тренерского штаба и руководства, увы, не наблюдается. «Локомотив» может выехать на прямое лигочемпионское место на багаже своего тренерского и игроцкого опыта. Сейчас, в марте месяце, даже сам Сёмин не знает, что ему поможет сохранить за собой тренерский пост», — добавил Генич.

Контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» истекает летом. 72-летний специалист возглавляет клуб с перерывами с 1986 года.

Под его руководством железнодорожники трижды выигрывали чемпионат России и шесть раз становились победителями Кубка страны.

После 21-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает четвёртое место, набрав 38 очков. В нынешнем сезоне железнодорожники заняли последнюю строчку в группе в Лиге чемпионов и вылетели из Кубка России на стадии 1/16 финала.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Партизана» является кандидатом на замену Сёмина в «Локомотиве».