Витсель заявил, что не жалеет о переходе из «Зенита» в китайский клуб в 2017 году
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
«У меня нет никаких сожалений. Если вернуть время назад, я бы сделал то же самое — сто процентов. Когда переехал в Китай, это было бомбой в Бельгии. Меня много критиковали, поскольку я был ещё молод», — цитирует Витселя South China Morning Post.
Витсель выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых он выиграл чемпионат и Кубок России. В 2018 году он перешёл в из «Тяньцзинь Тяньхай» в «Боруссию».
Ранее Евгений Савин объяснил ситуацию вокруг слов Кокорина о нежелании возвращаться в «Зенит».