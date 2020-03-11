Витсель заявил, что не жалеет о переходе из «Зенита» в китайский клуб в 2017 году

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель заявил, что не жалеет о своём переходе из петербургского «Зенита» в китайский футбольный клуб «Тяньцзинь Тяньхай» в 2017 году.

«У меня нет никаких сожалений. Если вернуть время назад, я бы сделал то же самое — сто процентов. Когда переехал в Китай, это было бомбой в Бельгии. Меня много критиковали, поскольку я был ещё молод», — цитирует Витселя South China Morning Post.

Витсель выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых он выиграл чемпионат и Кубок России. В 2018 году он перешёл в из «Тяньцзинь Тяньхай» в «Боруссию».

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