Президент «Барселоны» назвал сумму убытков из-за проведения матча ЛЧ с «Наполи» без зрителей

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Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что проведение встречи 1/8 Лиги чемпионов против «Наполи» без зрителей нанесёт ущерб клубу на сумму в €6 млн.
Президент «Барселоны» назвал сумму убытков из-за проведения матча ЛЧ с «Наполи» без зрителей
  • Reuters

«У нас была встреча с властями, они твёрдо заявили, что это решение о матче при пустых трибунах не подлежит изменению. Мы очень сожалеем. Это нанесёт большой урон болельщикам, клубам и всему миру футбола, но ситуация чрезвычайная. Финансовый ущерб будет нанесён не только «Барселоне», но и другим клубам, которым придётся играть за закрытыми дверями. Финансовые потери нашего клуба составляют около €6 млн, но сейчас это неважно», — цитирует Бартомеу Football Italia.

Матч «Барселона» — «Наполи» пройдёт 18 марта в 23:00 (мск) на стадионе «Камп Ноу». Первая встреча завершилась ничьей — 1:1.

Ранее гендиректор «Арены Химки» выразил готовность принять часть матчей РПЛ на своём объекте.

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