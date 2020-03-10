Хоккеисты «Северстали» выступили с анонимной жалобой на тренера Разина

Неназванная группа хоккеистов череповецкой «Северстали» заявила, что методы работы, используемые главным тренером клуба Андреем Разиным, неприемлемы.

«Мы — группа хоккеистов «Северстали». И нам есть что рассказать. Публично обратиться мы не можем, потому что ещё хотим играть. Более трети хоккеистов не хотят продлевать контракты с клубом на следующий сезон из-за тренерского штаба под руководством Разина Андрея Владимировича. Мы даже не хотим возвращаться в клуб после двухнедельного отдыха, который нам предоставили по окончании сезона», — приводит обращение хоккеистов «Инсайдер».

Спортсмены заявили, что у главного тренера команды нет уважения к своим подопечным и он позволяет себе унижать игроков.

«Конечно, у нас действующие контракты с «Северсталью», мы выполним все свои обязательства по ним. Но нет никакого желания вновь возвращаться в атмосферу оскорблений, унижений и поисков виновных, когда их нет. Мы хотим уважения. Ещё один сезон в такой обстановке, где мы каждый раз виноваты, даже если делаем всё правильно, где есть любимчики, которым можно всё, а у тренера случаются выплески неконтролируемой агрессии и где тренер не считает зазорным унижать хоккеистов, мы не хотим. Мы знаем, что выбирает и согласовывает кандидатуру главного тренера наблюдательный совет клуба, но у нас нет прямого контакта. А публично делать заявления мы не хотим, поскольку не собираемся заканчивать карьеру», — гласит заявление.

Андрей Разин возглавил «Северсталь» по ходу сезона-2018/19.

Ранее главный тренер «Северстали» рассказал о ситуации в команде.