Всероссийские соревнования велосипедистов в Севастополе продлятся до 29 марта
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«Всероссийские соревнования по шоссейному велоспорту — итог предсезонной подготовки велосипедистов-шоссейников и этап подготовки к первенству и чемпионату России. Соревнования помогают не только отслеживать прогресс сильнейших спортсменов субъектов России, но также выявлять и отбирать молодых перспективных велосипедистов», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу городского Центра подготовки спортивных команд.
Отмечается, что в соревнованиях примут участие юниоры 17—18 лет, а также на особых условиях будут допущены спортсмены 15—16 лет.
Впервые Всероссийские соревнования по велосипедному спорту прошли в Севастополе в 2015 году.