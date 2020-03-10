Всероссийские соревнования велосипедистов в Севастополе продлятся до 29 марта

Короткая ссылка
В Севастополе 10 марта стартуют Всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе, которые будут продолжаться до 29 марта.
Всероссийские соревнования велосипедистов в Севастополе продлятся до 29 марта
  • Pixabay

«Всероссийские соревнования по шоссейному велоспорту — итог предсезонной подготовки велосипедистов-шоссейников и этап подготовки к первенству и чемпионату России. Соревнования помогают не только отслеживать прогресс сильнейших спортсменов субъектов России, но также выявлять и отбирать молодых перспективных велосипедистов», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу городского Центра подготовки спортивных команд.

Отмечается, что в соревнованиях примут участие юниоры 17—18 лет, а также на особых условиях будут допущены спортсмены 15—16 лет. 

Впервые Всероссийские соревнования по велосипедному спорту прошли в Севастополе в 2015 году. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить