Всероссийские соревнования велосипедистов в Севастополе продлятся до 29 марта

В Севастополе 10 марта стартуют Всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе, которые будут продолжаться до 29 марта.

«Всероссийские соревнования по шоссейному велоспорту — итог предсезонной подготовки велосипедистов-шоссейников и этап подготовки к первенству и чемпионату России. Соревнования помогают не только отслеживать прогресс сильнейших спортсменов субъектов России, но также выявлять и отбирать молодых перспективных велосипедистов», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу городского Центра подготовки спортивных команд.

Отмечается, что в соревнованиях примут участие юниоры 17—18 лет, а также на особых условиях будут допущены спортсмены 15—16 лет.

Впервые Всероссийские соревнования по велосипедному спорту прошли в Севастополе в 2015 году.