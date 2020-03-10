Агент Райола жёстко раскритиковал ФИФА

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Известный агент Мино Райола выступил с критикой Международной федерации футбола (ФИФА).
Агент Райола жёстко раскритиковал ФИФА
  • Reuters

«ФИФА — как коммунистический диктатор, который постоянно указывает людям, что им делать. Мы хотим работать в более прозрачном мире, и если того же хочет ФИФА — превосходно. Мы должны сесть за стол переговоров, озвучить свои права и начать общаться. Пока же ФИФА просто выносит решения. Это нелепо», — приводит слова Райолы Goal.

Он отметил, что, по мнению футбольных агентов, необходимы изменения в данной сфере.

«ФИФА хочет сразу всё — руководить, управлять коммерческой частью, устанавливать законы… Это невозможно. Вы сами хотите всё делать. Почему же при этом вы хотите забирать часть наших денег? В Европе мы работаем с клубами, и нет никаких проблем. Зачем я должен обсуждать вопрос с ФИФА, если уже согласовал его с УЕФА? Каждый хочет показать силу. Вот почему мы говорим: «Довольно». Мы больше не будем общаться с ФИФА. Начнём только тогда, когда они откажутся от своих методов», — добавил агент.

Ранее сообщалось, что ФИФА представила предложения по реформе системы трансферов.

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