Дебютный бой Гассиева в тяжёлом весе может пройти в России

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев может провести свой первый поединок в тяжёлом весе в России.

Как сообщил представитель команды Гассиева, слова которого передаёт ТАСС, бой в России является одним из возможных вариантов.

Гассиев не выходил на ринг с июля 2018 года, после того как проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии. После этого россиянин объявил о переходе в тяжёлый вес, однако его дебют уже несколько раз переносился.

Ранее сообщалось, что Гассиев рассказал о причинах срыва боя с Форрестом.