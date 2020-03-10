Дебютный бой Гассиева в тяжёлом весе может пройти в России
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- РИА Новости
Как сообщил представитель команды Гассиева, слова которого передаёт ТАСС, бой в России является одним из возможных вариантов.
Гассиев не выходил на ринг с июля 2018 года, после того как проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии. После этого россиянин объявил о переходе в тяжёлый вес, однако его дебют уже несколько раз переносился.
Ранее сообщалось, что Гассиев рассказал о причинах срыва боя с Форрестом.