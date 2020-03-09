Кафельников: матч с «Краснодаром» показал, что сезон для «Спартака» провален

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Олимпийский чемпион по теннису, а также болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников поделился эмоциями после поражения команды от «Краснодара» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«После первых двух матчей были признаки, что в игре команды что-то поменялось. Сегодняшний матч реально показал, что этот сезон полностью провален», — сказал Кафельников в эфире «Матч ТВ».

Он также сомневается, что красно-белым удастся выйти в еврокубки через чемпионат, отметив, что осталась надежда на Кубок России.

«Был ли пенальти? Судья поставил на точку вполне заслуженно. Кутепов играл в штрафной довольно-таки жёстко — вопросов нет», — добавил Кафельников.

«Спартак» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 0:1, пропустив мяч с пенальти на 71-й минуте. 

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 25 очками находится на десятой строчке. 

Ранее форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов назвал адекватным судейство матча со «Спартаком». 

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