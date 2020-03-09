Федотов оценил работу арбитра матча «Рубин» — «Крылья Советов»
«В моменте с рукой в штрафной «Рубина» трансляция вообще не даёт понять, почему не был назначен пенальти. Судьи засчитали в том эпизоде офсайд у игрока «Крыльев», но по той картинке, что была показана зрителям, непонятно, почему судьи приняли решение отменить гол», — цитирует Федотова «Чемпионат».
Он также заявил, что затем был верно отменён гол хозяев, так как Хвича Кварацхелия находился за линией офсайда. Кроме того, Федотов отметил, что у него возникли вопросы к первой жёлтой карточке Кварацхелии.
«А вторая карточка игроку «Крыльев» вообще ни о чём. Игрок «Рубина» просто споткнулся об ногу Зиньковского, это чистая симуляция», — добавил Федотов.
«Крылья» в гостях обыграли «Рубин» со счётом 1:0.
Ранее Федотов выразил несогласие с решением не назначить пенальти в ворота «Ахмата» в матче с «Локомотивом».