Федотов оценил работу арбитра матча «Рубин» — «Крылья Советов»

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Футбольный судья Игорь Федотов высказался о работе бригады арбитров под руководством Владимира Москалёва в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и самарскими «Крыльями Советов».

«В моменте с рукой в штрафной «Рубина» трансляция вообще не даёт понять, почему не был назначен пенальти. Судьи засчитали в том эпизоде офсайд у игрока «Крыльев», но по той картинке, что была показана зрителям, непонятно, почему судьи приняли решение отменить гол», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Он также заявил, что затем был верно отменён гол хозяев, так как Хвича Кварацхелия находился за линией офсайда. Кроме того, Федотов отметил, что у него возникли вопросы к первой жёлтой карточке Кварацхелии. 

«А вторая карточка игроку «Крыльев» вообще ни о чём. Игрок «Рубина» просто споткнулся об ногу Зиньковского, это чистая симуляция», — добавил Федотов.

«Крылья» в гостях обыграли «Рубин» со счётом 1:0.

Ранее Федотов выразил несогласие с решением не назначить пенальти в ворота «Ахмата» в матче с «Локомотивом».

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