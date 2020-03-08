Биатлонист Фуркад назвал кошмаром своё выступление в масс-старте на КМ в Нове-Место

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад остался недоволен своим результатом в масс-старте на 15 км в рамках этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

«Это часть биатлона, это неизбежно, когда мы хотим выиграть зачёт Кубка мира, но мы не можем себе позволить такого рода ошибки», — цитирует спортсмена L'Equipe.

По его словам, сервис французской команды был разочарован минувшей гонкой не меньше его самого. Он также отметил, что не будет их обвинять в результате.

«В начале мы обсудим это, хотя это будет очень сложно. Это был кошмар. У меня никогда не было такого чувства на лыжне в моей карьере. Это мой худший результат зимы, поэтому я очень разочарован», — добавил Фуркад.

Фуркад занял 14-е место в масс-старте. На данный момент он лидирует в общем зачёте Кубка мира, набрав 853 очка. Его ближайший преследователь норвежец Йоханнес Бё имеет в своём активе 810 очков.

Ранее сообщалось, что Бё выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место.