Этап КМ по сноуборду в Италии предварительно отменён из-за коронавируса

Старший тренер сборной России Денис Салагаев сообщил, что этап Кубка мира в итальянском Ливиньо предварительно отменили из-за ситуации с распространением коронавируса.

«Официально этап пока не отменён, ждём, что это сделают в ближайшее время, когда в Европе будет рабочее время. У нас есть тренерский чат, куда о предварительной отмене написали итальянские коллеги», — приводит слова Салагаева ТАСС.

Он отметил, что команда сейчас находится в немецком Мюнхене и планирует отправится в Австрию для подготовки к заключительному этапу сезона, который пройдёт в Винтерберге 14 марта.

Ранее сообщалось, что глава профсоюза футболистов Италии призвал остановить чемпионат из-за коронавируса.